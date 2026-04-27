Stretta sui buttadentro sul lungolago | 16 multe in un weekend

Durante il fine settimana del 25 e 26 aprile, a Como sono stati effettuati controlli sul lungolago contro i cosiddetti “buttadentro”. In questa occasione sono state rilevate 51 violazioni del regolamento di polizia urbana e sono stati emessi 16 ordini di allontanamento. Le autorità hanno intensificato le verifiche per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e ordine pubblico nella zona.

Stretta sui cosiddetti “buttadentro” del lago durante il fine settimana del 25 e 26 aprile a Como. I controlli di sicurezza urbana hanno portato a un totale di 51 violazioni del regolamento di polizia urbana e 16 ordini di allontanamento.Nel mirino i promotori delle giteL’azione più incisiva ha.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Como, due “buttadentro” multati sul lungolago: per loro anche un "Daspo urbano" di 48 oreDue dipendenti di una società di noleggio barche sanzionati dalla polizia locale: ordine di allontanamento dall'area per due giorni Sanzione e ordine... Leggi anche: Giugliano, stretta contro i parcheggiatori abusivi: 2.400 euro di multe in un weekend Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Como, stretta sui butta dentro, Rapinese: Niente posto barca per 10 anni per chi li usa; Controlli sul lungolago di Como: promozione dei taxi boat, in poche ore multe a cinque buttadentro; Tenda vista lago a due passi da Villa Olmo, l'ironia del sindaco: Lo abbiamo sanzionato con cordialità; A Milano al via il corteo dei Patrioti, in testa un trattore e i sindaci della Lega Archivi. Controlli sul lungolago di Como: promozione dei taxi boat, in poche ore multe a cinque buttadentroMentre il Comune di Como annuncia una ulteriore stretta sui buttadentro del lungolago con il nuovo regolamento sulla gestione dei porti e la concessione ... espansionetv.it Como, nuova stretta sui buttadentro. Il sindaco: Se non rispetti le regole niente posto barcaNuova stretta sui buttadentro a Como. E questa volta non si tocca solamente, si fa per dire, il portafoglio (come avviene con le multe) ma si fa leva ... espansionetv.it Movida: stretta su alcol e abusivismo. Oltre 1.500 controlli, più di 100 illeciti rilevati nei locali pubblici e circa 1.300 violazioni accertate per violazione del Codice della strada : è il bilancio delle attività della #PoliziaRomaCapitale nell’ultimo fine settimana. Rif - facebook.com facebook La stretta contro il telemarketing selvaggio, dal prossimo 19 giugno contratti luce e gas saranno nulli senza consenso. Diventeranno operative a breve le nuove norme contenute nel decreto Bollette. di Sergio Gadda x.com