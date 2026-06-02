Botte tra buttadentro davanti ai turisti | esplode la tensione sul lungolago di Como
Una rissa scoppiata in pieno giorno davanti a turisti e passanti. È quanto sarebbe accaduto sabato 30 maggio in viale Geno, nelle vicinanze del molo di Sant'Agostino, dove da tempo si concentra una parte dell'attività dei cosiddetti "buttadentro", le persone che avvicinano i visitatori proponendo. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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