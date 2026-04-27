Grano e olio sempre più importati anche in Puglia la Coldiretti | Effetti distorsivi sul mercato

Nel 2025, la Puglia ha speso circa tre miliardi di euro per importazioni alimentari, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Circa la metà di questa cifra riguarda importazioni di grano e olio, secondo un’analisi di Coldiretti basata su dati di Ismea. Questi prodotti stanno diventando sempre più rilevanti nel commercio regionale, influenzando il mercato locale e le dinamiche di approvvigionamento.

Tre miliardi di euro spesi in importazioni alimentari per la Puglia nel 2025, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente e una quota di grano e olio vicina al 50% del totale: è uno dei dati emersi dall'analisi di Coldiretti Puglia su dati di Ismea.Una “invasione”, sostiene.🔗 Leggi su Baritoday.it

Notizie correlate

Bollette elettriche su dell’8% per i clienti vulnerabili. “Primi effetti del conflitto. Ma pagherà di più anche chi è sul mercato libero”La nuova fiammata dei prezzi energetici causata dal conflitto in Medio Oriente inizia a far sentire i suoi effetti non solo sul pieno ma anche in...

“Tra furti nei campi e cybercrime le campagne del Salento sempre più esposte” Coldiretti PugliaDi seguito un comunicato diffuso da Coldiretti Puglia: Dai furti di ulivi resistenti alla Xylella e dei pali di sostegno ai danneggiamenti nei campi,...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Dall'Italia - Cinque pizzerie (e un cocktail bar) da non perdere in Valle d'Aosta; Un grano duro resistente a ruggini e oidio; Prezzo del grano duro sempre più giù: e i costi di produzione?; IL ROMANOZZO: IL MARITOZZO ROMANO SI FA APERITIVO.

Import agroalimentare in Puglia a 3 miliardi: Coldiretti lancia l’allarme su olio, grano e mozzarella stranieriImport agroalimentari in crescita e allarme per il Made in Puglia. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, che segnala come nel ... immediato.net

Prezzi alla stelle di grano, olio di palma, fertilizzanti, ecco perché sono destinati a durareLe prospettive delle materie prime agricole tra inflazione, guerra in Ucraina e costo dei fertilizzanti. Schroders avverte: la scarsità di cibo può mettere a rischio la transizione verso i ... milanofinanza.it

Per le pizze del venerdì ho voluto provare la farina "farine magiche pizza tradizionale con germe di grano". Profumata come farina... Ha anche un buon gusto! 320gr farina 220gr acqua 10gr sale 1gr scarso di ldb secco Solito procedimento... Impasto, riposo di - facebook.com facebook