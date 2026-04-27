Grano e olio sempre più importati anche in Puglia la Coldiretti | Effetti distorsivi sul mercato

Da baritoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la Puglia ha speso circa tre miliardi di euro per importazioni alimentari, registrando un aumento del 4% rispetto all’anno precedente. Circa la metà di questa cifra riguarda importazioni di grano e olio, secondo un’analisi di Coldiretti basata su dati di Ismea. Questi prodotti stanno diventando sempre più rilevanti nel commercio regionale, influenzando il mercato locale e le dinamiche di approvvigionamento.

Tre miliardi di euro spesi in importazioni alimentari per la Puglia nel 2025, con una crescita del 4% rispetto all'anno precedente e una quota di grano e olio vicina al 50% del totale: è uno dei dati emersi dall'analisi di Coldiretti Puglia su dati di Ismea.Una “invasione”, sostiene.🔗 Leggi su Baritoday.it

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