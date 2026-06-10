conto alla rovescia per il mondiale atalanta al via con otto giocatori

Il Mondiale inizierà giovedì 11 giugno con la partita tra Messico e Sudafrica. Tra i giocatori dell’Atalanta coinvolti, il primo a scendere in campo sarà Sead Kolasinac, che il giorno seguente affronterà il Canada con la squadra nazionale della Bosnia a Toronto. In totale, otto calciatori dell’Atalanta parteciperanno alla competizione.

IL CALENDARIO. Giovedì 11 giugno scatta la rassegna iridata con Messico-Sudafrica, il primo nerazzurro a scendere in campo sarà Sead Kolasinac che venerdì con la Bosnia sfida il Canada a Toronto. Il Mondiale orfano dell’Italia scatta giovedì 11 giugno alle 21 (ora italiana) con Messico-Sudafrica, ma la Coppa del Mondo degli atalantini inizierà il giorno successivo. Il primo nerazzurro a scendere in campo sarà Sead Kolasinac che con la sua Bosnia (a marzo giustiziera dell’Italia nei playoff) affronterà il Canada venerdì 12 giugno alle 21 a Toronto. Poi nella notte fra sabato 13 e domenica 14 (fischio d’inizio a mezzanotte) il debutto del Brasile di Ederson contro il Marocco, mentre domenica alle 22 toccherà all’Olanda di Marten de Roon contro il Giappone. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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