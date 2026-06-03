L'Atalanta si prepara a ufficializzare Maurizio come nuovo allenatore, con un contratto fino al 2029. Nel frattempo, la società sta definendo la risoluzione del contratto con Palladino. Sul mercato, il portiere Ederson si trasferisce allo United. Intanto, il tecnico Sarri sta studiando la rosa della squadra in vista della prossima stagione.

Il conto alla rovescia per l’annuncio di Maurizio Sarri come nuovo allenatore dell’Atalanta continua a scaricare giorni, minuti e secondi. Che sia lui l’allenatore che condurrà la Dea nella prossima stagione e anche oltre (accordo fino al 30 giugno 2029) è assodato. Manca l’annuncio ufficiale che può arrivare in ogni momento. L’angolo da svoltare per arrivare alla fumata bianca è legato alla risoluzione dell’accordo con Raffaele Palladino. L’ultimo tecnico del’Atalanta, che ha fatto risalire la squadra dal 13° al 7° posto in Serie A portando i bergamaschi in Conference, sta ancora discutendo con la società per arrivare a un punto d’incontro. Il club vorrebbe evitare di avere tre allenatori sotto contratto (c’è anche Ivan Juric): sia Palladino sia il collega croato hanno un accordo in essere fino al 30 giugno 2027. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

© Gazzetta.it - Atalanta, conto alla rovescia per Sarri: il tecnico intanto studia la nuova squadra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L’Atalanta inizia il conto alla rovescia: a Firenze l’ex Palladino con le seconde lineeL’Atalanta ha ripreso gli allenamenti mercoledì 20 maggio in preparazione dell’ultima partita di campionato, che si giocherà venerdì 22 a Firenze...

Nuova piscina Fiammetta. Partito il conto alla rovesciaIl prossimo 14 maggio alle 18 sarà inaugurata ufficialmente la nuova piscina Fiammetta a Certaldo.

Temi più discussi: Il 7 giugno appuntamento con la Camminata Nerazzurra; L’Atalanta punta ad annunciare l’arrivo sia di Giuntoli che di Sarri per l’inizio di giugno; Conference League 2026/27: il viaggio dell'Atalanta riparte dal playoff di agosto. Ecco avversarie, calendari e trappole da evitare; Per Sarri è pronto un triennale, ma non solo per lui.

Atalanta, conto alla rovescia per Sarri: il tecnico intanto studia la nuova squadraL’angolo da svoltare per arrivare alla fumata bianca è legato alla risoluzione dell’accordo con Raffaele Palladino. L’ultimo tecnico del’Atalanta, che ha fatto risalire la squadra dal 13° al 7° posto ... gazzetta.it

L’Atalanta inizia il conto alla rovescia: a Firenze l’ex Palladino con le seconde lineeMercoledì 20 maggio i nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti in vista dell’ultima di campionato, venerdì 22 a Firenze (20,45) contro i viola. Rientra Hien, probabile turnover radicale con Sportiello ... ecodibergamo.it