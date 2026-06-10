Un uomo di 72 anni ha conosciuto una donna su un sito di incontri e le ha prestato il suo Suv. Successivamente, la donna gli ha chiesto 4.500 euro per restituirlo, minacciando di bruciarlo se non avesse pagato. Alla scena sono intervenuti i carabinieri, che hanno assistito all'incontro tra le parti.

BOLZANO - Un uomo di 72 anni ha prestato il proprio Suv ad una donna conosciuta su un sito di incontri online ma, per riaverla, è rimasto vittima di estorsioni e minacce. Alla richiesta di riavere indietro il proprio mezzo, infatti, la donna gli avrebbe chiesto 4.500 euro, minacciandolo di incendiare il veicolo qualora non avesse provveduto al pagamento. Per questo, i carabinieri della stazione di Bronzolo, con il supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Egna e del Nor della compagnia di Bassano del Grappa hanno denunciato una 33enne e un 35enne, residenti in provincia di Treviso, per estorsione e minaccia. Le indagini Le indagini sono scattate dopo la denuncia presentata lo scorso 20 maggio da un 72enne di Bronzolo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Conosce una donna sul sito di incontri e le presta il Suv: «Vuoi riaverlo? Dammi 4.500 euro o lo brucio». All'incontro si presentano i carabinieri

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6 YEARS OF CHEATING! I endured poverty for him, but my engagement party reveal ruined him!

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