Smarrisce lo smartphone | Ce l' ha un mio amico dammi 80 euro per riaverlo
Un uomo ha smarrito il suo smartphone e ha chiesto a un amico 80 euro per riaverlo. Successivamente, gli inquirenti hanno accertato che quella richiesta si è trasformata in un’estorsione, portando a diverse denunce nei confronti del presunto responsabile. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini, che hanno evidenziato come la richiesta di denaro non fosse semplicemente una restituzione, ma si fosse evoluta in reati più gravi.
Quel “dammi 80 euro” si è trasformato presto, agli occhi degli inquirenti, in diversi reati più gravi – tra cui un'estorsione in piena regola –, fruttati una raffica di denunce per il presunto colpevole. Poche ore dopo che un 23enne di origine ucraina residente in zona Barriera vecchia aveva. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
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