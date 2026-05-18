Smarrisce lo smartphone | Ce l' ha un mio amico dammi 80 euro per riaverlo

Un uomo ha smarrito il suo smartphone e ha chiesto a un amico 80 euro per riaverlo. Successivamente, gli inquirenti hanno accertato che quella richiesta si è trasformata in un’estorsione, portando a diverse denunce nei confronti del presunto responsabile. La vicenda si è sviluppata nel corso delle indagini, che hanno evidenziato come la richiesta di denaro non fosse semplicemente una restituzione, ma si fosse evoluta in reati più gravi.

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