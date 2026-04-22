A Seregno, un giovane di 20 anni ha subito una rapina dopo aver pianificato un incontro con una ragazza conosciuta su un sito di incontri. L’appuntamento si è trasformato in un’aggressione da parte di sconosciuti, che gli hanno sottratto il portafoglio. La vicenda ha portato a condanne a tre anni di reclusione per gli aggressori coinvolti nell’episodio. L’episodio è avvenuto il 22 aprile 2026.

Seregno (Monza Brianza), 22 aprile 2026 - Condanne a 3 anni di reclusione per l a rapina ad un 20enne che pensava di presentarsi all'appuntamento con una bella ragazza conosciuta su un sito di incontri e invece sarebbe stato aggredito da sconosciuti che gli hanno "ripulito" il portafogli. Questa la sentenza decisa dal Tribunale di Monza per per due 30enni, la donna D.P. e l'ex compagno E.C. e il 50enne R.O., tutti di Seregno. Per loro la Procura aveva chiesto condanne tra 5 e 6 anni di reclusione. La presunta vittima, che non si è costituita parte civile per avere un risarcimento dei danni, è stata sentita in aula dai giudici del Tribunale di Monza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’incontro hot e poi la rapina violenta a Seregno: condanne per il finto appuntamento sul sito di incontri

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