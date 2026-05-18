Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno | tutte le info utili QUESTION TIME con Craparo Gilda LIVE Martedì 19 maggio alle 14 | 30

Martedì 19 maggio alle 14:30 si terrà una diretta di Question Time sui canali social di Orizzonte Scuola, dove si discuterà di supplenze con 150 preferenze e della conferma dei docenti di sostegno. Durante l'evento, verranno forniti aggiornamenti e chiarimenti sulle procedure relative alle supplenze e alla stabilizzazione dei docenti di sostegno, offrendo spazio alle domande degli utenti. La puntata sarà condotta da un rappresentante della Gilda, che interverrà in diretta per rispondere ai dubbi del pubblico.

Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno, sono questi i due argomenti che verranno trattati nel corso della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola (Facebook e YouTube). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Supplenze 150 preferenze e conferma docente di sostegno: tutte le info utili

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