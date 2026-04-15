Mps ai soci la scelta dei vertici Delfin e Bpm decidono sul voto

Al Monte dei Paschi di Siena si apre una sfida tra tre liste per conquistare i quindici posti nel nuovo consiglio di amministrazione. I soci avranno il compito di scegliere i membri del board, mentre i rappresentanti di Delfin e Bpm decidono sulle modalità di voto. La vicenda coinvolge direttamente gli azionisti e le strategie di governance dell'istituto bancario, che si prepara a un’assemblea cruciale.

di Achille Perego Tre liste in gara per contendersi i posti (15) nel nuovo cda del Montepaschi con una sfida per la scelta del nuovo ad tra il candidato del consiglio uscente Fabrizio Palermo (ora al timone di Acea) e quello indicato da Plt Holding, la società di partecipazione della famiglia Tortora, ovvero Luigi Lovaglio, che dopo aver guidato per quattro anni il risanamento del Monte e l’integrazione con Mediobanca è stato escluso dalla lista del board, esautorato dalle deleghe e licenziato come dg. A decidere il futuro di Mps saranno oggi i soci riuniti in assemblea con una partecipazione del capitale attesa quasi al 70%. Alla vigilia di...🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Mps, ai soci la scelta dei vertici. Delfin e Bpm decidono sul voto Leggi anche: Banco Bpm, il nodo vertici. Mps decide sul riassetto Mps, plebiscito dei soci sul nuovo statutoPassati con una maggioranza plebiscitaria tutti i punti all'ordine del giorno all'assemblea dei soci di Montepaschi.