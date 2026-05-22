Le donne che convivono con l' HIV sono decisamente meno rispetto agli uomini Eppure sono loro le più colpite dallo stigma Ecco cosa si può fare

Nel 2024, in Italia, le nuove diagnosi di HIV riguardano principalmente gli uomini, che costituiscono il 79% dei casi, mentre le donne rappresentano il 20,8%. Nonostante siano meno numerose, le donne che vivono con l’HIV affrontano spesso uno stigma più forte rispetto agli uomini. Questa disparità si riscontra anche in termini di convivere con il virus, con un numero inferiore di donne rispetto agli uomini che vivono con l’HIV. La differenza nei dati e nelle esperienze si riflette in vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni sociali.

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