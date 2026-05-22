Le donne che convivono con l' HIV sono decisamente meno rispetto agli uomini Eppure sono loro le più colpite dallo stigma Ecco cosa si può fare
Nel 2024, in Italia, le nuove diagnosi di HIV riguardano principalmente gli uomini, che costituiscono il 79% dei casi, mentre le donne rappresentano il 20,8%. Nonostante siano meno numerose, le donne che vivono con l’HIV affrontano spesso uno stigma più forte rispetto agli uomini. Questa disparità si riscontra anche in termini di convivere con il virus, con un numero inferiore di donne rispetto agli uomini che vivono con l’HIV. La differenza nei dati e nelle esperienze si riflette in vari aspetti della vita quotidiana e delle relazioni sociali.
L e donne rappresentano il 20,8% delle nuove diagnosi di HIV in Italia nel 2024, contro il 79% di uomini. L’età mediana alla diagnosi continua a crescere e si attesta a 41 anni per i maschi e 40 anni per le femmine, confermando un progressivo spostamento dell’infezione verso fasce d’età più adulte rispetto al passato. Secondo i dati dell’ Istituto Superiore di Sanità, questo cambiamento riflette una trasformazione del profilo epidemiologico. L’HIV non riguarda più prevalentemente i giovani, ma coinvolge sempre più persone di mezza età, con la fascia 30-39 anni che resta comunque la più rappresentata, con un’incidenza di 10 casi ogni 100.000 residenti. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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