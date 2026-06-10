Condanna da quasi 6 anni Napoli | arrestato 45enne
Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato. È stato condannato a quasi sei anni di reclusione per diversi reati. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di esecuzione di una sentenza definitiva. La polizia ha portato a termine il procedimento e ha portato in custodia l’uomo, che dovrà scontare la pena stabilita.
Napoli, esecuzione pena da quasi 6 anni: arrestato un 45enne per numerosi reati dalla Polizia di Stato. Napoli, arresto per esecuzione pena. Un uomo è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato in esecuzione di un provvedimento definitivo emesso dall’autorità giudiziaria. Si tratta di un 45enne, destinatario di un ordine di esecuzione pena per diversi reati commessi negli ultimi anni. L’intervento è stato effettuato nella serata di lunedì dai Falchi della Squadra Mobile. A diffondere la notizia la Questura di Napoli. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. Il provvedimento è stato emesso il 29 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali e riguarda la determinazione di pene concorrenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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