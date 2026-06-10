Condanna da quasi 6 anni Napoli | arrestato 45enne

Notizia in breve

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Napoli dalla Polizia di Stato. È stato condannato a quasi sei anni di reclusione per diversi reati. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di esecuzione di una sentenza definitiva. La polizia ha portato a termine il procedimento e ha portato in custodia l’uomo, che dovrà scontare la pena stabilita.