Picchia per anni moglie e figlie arrestato 45enne

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 45 anni è stato arrestato dopo aver subito ripetute aggressioni nei confronti della moglie e delle figlie minorenni. Le violenze, che si sono protratte nel tempo, includono sia insulti che colpi fisici. Le denunce sono state presentate dopo che le vittime hanno raccontato le continue vessazioni e le umiliazioni subite nel corso degli anni. Le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine e proceduto all’arresto dell’uomo per maltrattamenti in famiglia.

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Reiterate aggressioni, mortificazioni e umiliazioni avvenute nel corso del tempo attraverso ingiurie e violenze fisiche nei confronti di moglie e figlie minorenni. Sono le motivazioni che hanno portato all'arresto per maltrattamenti un uomo di 45 anni residente a Lissone.La denunciaStando a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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