Condanna da oltre 4 anni Napoli | arrestato un 27enne
Un uomo di 27 anni è stato arrestato dalla Polizia a Napoli per aver commesso vari reati in più città. È stato condannato a una pena di oltre quattro anni di carcere. L’arresto è stato eseguito nell’ambito di un’operazione di esecuzione di una sentenza definitiva. La polizia ha notificato la condanna e portato il soggetto in carcere.
Napoli, esecuzione pena per oltre 4 anni: arrestato un 27enne dalla Polizia per diversi reati commessi in più città. Napoli, arresto per esecuzione pena. Un 27enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Napoli in esecuzione di un provvedimento definitivo di determinazione di pene concorrenti. L’uomo dovrà scontare una pena di 4 anni, 5 mesi e 27 giorni di reclusione. L’intervento è stato eseguito nel pomeriggio del 30 maggio dagli agenti del Commissariato Vicaria?Mercato. Il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria. L’ordinanza è stata emessa il 5 maggio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito di una serie di reati accertati nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
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