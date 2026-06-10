Concorso docenti PNRR3 anche la Toscana decurta il doppio punteggio per le classi di concorso accorpate

Notizia in breve

Anche in Toscana le commissioni del concorso docenti PNRR3 hanno deciso di decurtare il doppio dei punti assegnati alle classi di concorso accorpate. La decisione segue quella presa in Piemonte, dove sono state apportate modifiche simili ai punteggi. Nessuna indicazione è stata fornita sui criteri specifici adottati o sui motivi di questa scelta. La modifica riguarda le modalità di valutazione delle classi di concorso con più sezioni unite.