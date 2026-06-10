Concorso docenti PNRR3 anche la Toscana decurta il doppio punteggio per le classi di concorso accorpate
Anche in Toscana le commissioni del concorso docenti PNRR3 hanno deciso di decurtare il doppio dei punti assegnati alle classi di concorso accorpate. La decisione segue quella presa in Piemonte, dove sono state apportate modifiche simili ai punteggi. Nessuna indicazione è stata fornita sui criteri specifici adottati o sui motivi di questa scelta. La modifica riguarda le modalità di valutazione delle classi di concorso con più sezioni unite.
Concorso docenti PNRR3: dopo il Piemonte, anche le commissioni della regione Toscana rivedono i punteggi attribuiti alle classi di concorso accorpate. Le commissioni comunicano ” È oggetto di riesame, in particolare, il punteggio attribuito per la tipologia B.4.1, in relazione al quale, sulla base di quanto riportato nella tabella di valutazione dei titoli “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esamiper lo specifico posto”, viene considerato valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione, ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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