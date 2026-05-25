MasterMnemosineit Focus sul dibattito relativo alle classi accorpate nel concorso PNRR3 | perché molti candidati contestano la dicitura specifico posto

Nel concorso PNRR3, molti candidati contestano la dicitura “specifico posto” relativa alla valutazione dei titoli nelle classi di concorso accorpate, introdotte dal DM 2552023. Il dibattito si concentra sulla modalità di assegnazione e valutazione dei titoli per le classi di concorso che sono state unite, generando discussioni tra i partecipanti. La questione riguarda principalmente le modalità di attribuzione dei punteggi e la chiarezza delle istruzioni ufficiali.

Sta crescendo tra i candidati del concorso PNRR3 il dibattito relativo alla valutazione dei titoli nelle classi di concorso accorpate introdotte dal DM 2552023. Al centro della questione vi è la dicitura “specifico posto” presente nella piattaforma ministeriale, che secondo molti candidati portava logicamente a dichiarare esclusivamente il concorso riferito alla specifica procedura selezionata nella domanda. Il rischio, secondo diversi docenti, sarebbe quello di penalizzare proprio chi ha compilato la domanda attenendosi rigorosamente alla formulazione ministeriale. Concorso PNRR3, classi accorpate e dicitura “specifico posto”: la... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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