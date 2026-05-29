Graduatorie classi di concorso accorpate PNRR3 in Piemonte prevale l’interpretazione solo specifico posto NOVITA’

Graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29392025: si dibatte sul punteggio da attribuire al superamento del concorso precedente nel caso di classi di concorso accorpate. Ad essere oggetto anche di ricorsi è il punto B.4.1 della tabella B allegata al dm n. 205 del 26 ottobre 2026 “Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto” che vale ben 12,5 punti La commissione ha considerato valutabile esclusivamente il superamento del concorso ordinario per la specifica classe di concorso del medesimo grado di istruzione ascrivibile allo stesso posto per il quale si concorre. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso Docenti PNRR3 nel Caos e Classi di Concorso Annullate da Alcuni USR: Ecco Cosa è Successo!

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