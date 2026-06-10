Comunicato Stampa | Sesta commissione proseguito esame dei Pdl su veicoli storici e barche dell' Alto Adriatico

Notizia in breve

La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto sta esaminando i progetti di legge riguardanti i veicoli storici e le imbarcazioni nell’Alto Adriatico. La discussione è proseguita senza interruzioni, con l’obiettivo di approvare le norme relative a queste categorie. La commissione ha continuato a valutare i testi presentati, senza previsioni di conclusione immediata. La riunione si è svolta sotto la guida del presidente, con la partecipazione dei membri della commissione.