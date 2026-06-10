Comunicato Stampa | Sesta commissione proseguito esame dei Pdl su veicoli storici e barche dell' Alto Adriatico
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto sta esaminando i progetti di legge riguardanti i veicoli storici e le imbarcazioni nell’Alto Adriatico. La discussione è proseguita senza interruzioni, con l’obiettivo di approvare le norme relative a queste categorie. La commissione ha continuato a valutare i testi presentati, senza previsioni di conclusione immediata. La riunione si è svolta sotto la guida del presidente, con la partecipazione dei membri della commissione.
La Sesta commissione del Consiglio regionale del Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha completato la prima parte dell'iter istruttorio relativo al progetto di legge n. 15, già illustrato dal primo firmatario, il capogruppo di Forza Italia, Alberto Bozza, volto alla valorizzazione e alla tutela dei motoveicoli e degli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. In sintesi, la proposta mira a una regolamentazione differenziata per i veicoli muniti di certificato di rilevanza storica, tenuto conto dell'esiguo circolante, del limitato impiego e del valore del motorismo storico, utile alla promozione turistica del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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