Comunicato Stampa | CRV - Illustrato progetto di legge su ambulanti storici del Veneto abbinato ai pdl sul commercio

Oggi nella Terza commissione del Consiglio Veneto è stato presentato un progetto di legge riguardante gli ambulanti storici della regione. La discussione si è svolta alla presenza di membri delle diverse forze politiche, tra cui il vicepresidente e il segretario della commissione. La proposta si collega anche ad altri disegni di legge sul commercio che sono stati illustrati nel corso della seduta.

(Arv) Venezia, 7 maggio 2026 - Presentato oggi, nella Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente Alessandro Del Bianco (Partito Democratico), segretario Roberta Vianello (Lega-LV), il progetto di legge regionale n. 60, di iniziativa del consigliere Cristiano Corazzari (Lega-LV), che mira, in sintesi, alla valorizzazione del commercio su aree pubbliche e all'istituzione dell'albo regionale degli ambulanti storici del Veneto. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO .🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Illustrato progetto di legge su ambulanti storici del Veneto, abbinato ai pdl sul commercio Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Presentati progetti di legge su abusivismo in mercati e fiere e Banca del Bosco veneto(Arv) Venezia, 9 aprile 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche... Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato esame manovra di bilancio: via libera alla legge di StabilitàIl Consiglio Veneto ha approvato oggi, con 29 voti favorevoli e 17 contrari, il disegno di legge n. Contenuti utili per approfondire Si parla di: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane. Comunicato Stampa: CRV - Illustrato progetto di legge su ambulanti storici del Veneto, abbinato ai pdl sul commercio(Arv) Venezia, 7 maggio 2026 - Presentato oggi, nella Terza commissione del Consiglio Veneto presieduta da Roberto Marcato (Lega-LV), vicepresidente ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anzianePrima commissione, approvato abbinamento dei progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane (Arv) Venezia, 29 aprile 2026 La Prima commissione del Consiglio regionale del V ... laprovinciadicomo.it