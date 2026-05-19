Comunicato Stampa | CRV - Audizioni su progetto di legge per valorizzare le barche storiche tipiche dell' alto Adriatico

Oggi si sono svolte le audizioni della Sesta commissione del Consiglio Veneto in merito a un progetto di legge dedicato alla tutela delle imbarcazioni storiche dell’alto Adriatico. La commissione, presieduta da un membro del consiglio, ha ascoltato rappresentanti di associazioni di settore e esperti nel settore nautico. L’obiettivo dichiarato è di promuovere la valorizzazione e la conservazione di queste imbarcazioni tradizionali, che rappresentano un patrimonio culturale della regione.

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