Comunicato Stampa | CRV - Audizioni su progetto di legge per valorizzare le barche storiche tipiche dell' alto Adriatico

Da iltempo.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si sono svolte le audizioni della Sesta commissione del Consiglio Veneto in merito a un progetto di legge dedicato alla tutela delle imbarcazioni storiche dell’alto Adriatico. La commissione, presieduta da un membro del consiglio, ha ascoltato rappresentanti di associazioni di settore e esperti nel settore nautico. L’obiettivo dichiarato è di promuovere la valorizzazione e la conservazione di queste imbarcazioni tradizionali, che rappresentano un patrimonio culturale della regione.

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(Arv) Venezia, 19 maggio 2026 - La Sesta commissione del Consiglio Veneto presieduta da Enoch Soranzo (Fratelli d'Italia), vicepresidente, Monica Sambo (Partito Democratico), segretario, Francesco Calzavara (Lega-LV), nel corso della seduta odierna, ha sentito in audizione i portatori d'interesse e i soggetti istituzionali, in relazione al progetto di legge n. 9, a prima firma del consigliere regionale dem, Jonatan Montanariello, che mira alla tutela, alla valorizzazione e al censimento delle barche storiche tipiche, con particolare riguardo alla zona dell'alto Adriatico e che si trova, attualmente, in fase istruttoria. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Disabilità e scuola. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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