La Quinta commissione consiliare permanente ha approvato l’attività dell’Osservatorio sulla violenza contro le donne. La decisione è stata presa durante una riunione tenutasi oggi, con l’obiettivo di monitorare e analizzare i dati relativi ai casi di violenza di genere. L’Osservatorio dovrà raccogliere informazioni e promuovere iniziative per contrastare questa problematica. La commissione ha inoltre stabilito le modalità di collaborazione tra enti e istituzioni coinvolti.

(Arv) Venezia, 10 giugno 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara Luisetto (Pd), segretario Silvia Calligaro (FdI), alla presenza dell'assessore regionale al Sociale, Paola Roma, ha espresso, a maggioranza, senza voti contrari, la presa d'atto della rendicontazione n. 30 “Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne. Relazione sull'attività, anno 2025”. È stato espresso all'unanimità parere favorevole, con due richieste di modifica del testo, sulla delibera della Giunta regionale (PAGR n. 19) “Requisiti, criteri e modalità di iscrizione all'Albo regionale delle cooperative di comunità e relativa gestione”, la cui trattazione era iniziata nella precedente seduta, dopo l'illustrazione fatta dall'assessore Roma. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, ok ad attività Osservatorio sulla violenza contro le donne

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