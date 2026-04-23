Comunicato Stampa | CRV - Seconda e Quinta commissione acquisiscono informazioni su PFAS in tracciato Pedemontana

La Seconda e la Quinta commissione consiliare permanenti hanno avviato un procedimento di acquisizione di informazioni riguardo alla presenza di sostanze PFAS lungo il tracciato della Pedemontana. Le commissioni stanno analizzando i dati raccolti e le eventuali implicazioni ambientali e sanitarie, coinvolgendo enti e istituzioni competenti. La richiesta di approfondimenti si inserisce in un quadro di controlli e verifiche in corso sulla tematica.

(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 – La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, difesa del suolo, cave, torbiere e miniere), presieduta da Elisa De Berti (Lega- LV), vicepresidente Jonatan Montanariello (Pd), segretario Anna Leso (FdI), in seduta congiunta con la Quinta commissione (politiche sociosanitarie), ha acquisito informazioni in merito alla presenza di sostanze perfluoroalchiliche nel tracciato della Superstrada Pedemontana Veneta. Hanno partecipato ai lavori anche gli assessori regionali Marco Zecchinato e Gino Gerosa. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Seconda e Quinta commissione acquisiscono informazioni su PFAS in tracciato Pedemontana Notizie correlate Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territorialeQuinta commissione approva Piani di investimento triennale delle Aziende Sanitarie. Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione Consiglio Veneto dà parere favorevole sulla manovra di bilancio(Arv) Venezia, 18 marzo 2026 - La Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Quinta commissione, presentati 4 pdl per istituire il servizio di psicologia territoriale; Comunicato Stampa: CRV - Prima commissione, via libera alla rendicontazione del Corecom; Comunicato Stampa: CRV - Via libera apertura bando annuale fondi 2027 per investimenti sul settore vitivinicolo; Comunicato Stampa: CRV - OlìVOlà 2026, Lanzarin (Lega- LV): Vetrina per le ricchezze del territorio. Comunicato Stampa: CRV - Seconda e Quinta commissione acquisiscono informazioni su PFAS in tracciato Pedemontana(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 – La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblicaSeconda commissione. Ok a Regolamento regionale in materia di edilizia residenziale pubblica. Presa d’atto stato attuazione piano vendita alloggi erp e normativa in materia di edilizia residenziale pu ... laprovinciacr.it COMUNICATO STAMPA - ENERGIA, GRAVELA (PLD): “BASTA POLITICA DEI NO. LA BASILICATA NON HA BISOGNO DI VETI, MA DI UNA STRATEGIA” “Definire la Basilicata ‘terra di conquista energetica’ per l’autorizzazione di impianti eolici e agrivoltaic - facebook.com facebook Regione Piemonte: continua la riforma della burocrazia regionale. Leggi il comunicato stampa integrale regione.piemonte.it/web/pinforma/n… x.com