Comunicato Stampa | CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP

In Consiglio regionale del Veneto è stata presentata la 59esima edizione della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP. La manifestazione celebra la varietà di asparago, sia bianca che verde, che ha ottenuto il riconoscimento IGP. Un rappresentante della Lega ha sottolineato come questa tipologia di asparago sia il risultato di anni di lavoro e tradizione locale. La mostra si svolgerà prossimamente nella zona di Badoere.

59esima Mostra Asparago di Badoere IGP. Barbisan (Lega- LV): “Asparago Badoere frutto del lavoro e della tradizione, unico che si possa fregiare del riconoscimento IGP per la varietà bianca e verde.” (Arv) Venezia, 7 aprile 2026 - Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci' di palazzo Ferro Fini, il Capogruppo di Lega- LV, Riccardo Barbisan, ha presentato la 59esima edizione della Mostra dell'Asparago di Badoere IGP, che si terrà a Badoere di Morgano (TV) dal 24 aprile al 3 maggio 2026. Un evento, organizzato dalla Pro Loco di Morgana APS, dedicato non solo alla valorizzazione dell'asparago, con stand gastronomici, mercatini e mostre, ma che vuole anche valorizzare un simbolo architettonico unico del territorio, la settecentesca villa ‘La Rotonda'. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, iniziato l'esame Documento di economia e finanza regionale 2026-28La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr, Presidente Zaia: "Nel documento il Veneto che programma"(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. Comunicato Stampa: CRV - Presentata in Consiglio regionale del Veneto la 59esima Mostra Asparago di Badoere IGP59esima Mostra Asparago di Badoere IGP. Barbisan (Lega- LV): Asparago Badoere frutto del lavoro e della tradizione, unico che si possa fregiare del ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Il capogruppo Pressi (Stefani Presidente) ha presentato l'Abbracciata Collettiva 2026‘Abbracciata Collettiva 2026’. Pressi (Stefani Presidente): Per l’inclusione sociale delle persone con autismo e disturbi mentali gravi. Sensibilizziamo l’opinione pubblica sui diritti dei bambini e ... laprovinciadicomo.it