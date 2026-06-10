È stata presentata la 33esima edizione del Palio di Trevignano, con una particolare attenzione alla tradizione del “Batar Panoce”, ovvero la sgranatura delle pannocchie di mais. Il capogruppo di un partito politico ha affermato che questa manifestazione rappresenta un elemento della cultura contadina e dell’identità locale.

33esima edizione del Palio di Trevignano. Capogruppo FdI Borgia: “Il Palio del ‘Batar Panoce', ovvero la sgranatura delle pannocchie di mais, fa parte della nostra tradizione, identità e cultura contadina. Rafforza il senso di comunità” Il Palio di Trevignano, ovvero il Palio del ‘Batar Panoce', è nato nel 1991 come rievocazione storica: la sgranatura delle pannocchie di mais, che i ragazzi e le donne eseguivano in autunno e in inverno per poter cucinare la polenta, alimento imprescindibile per la sopravvivenza nei momenti più duri. Da qui, una rievocazione, una festa estiva molto sentita da tutta la comunità, espressione di tradizione contadina, memoria familiare e cultura del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Presentata la 33esima edizione del Palio di Trevignano

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