Comunicato Stampa | CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'
Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, è stata presentata in Consiglio Veneto la quarta edizione della manifestazione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico’. L’evento si svolgerà nelle località della provincia nelle prossime settimane. Sono stati illustrati i dettagli organizzativi e le date principali della manifestazione, che coinvolge diversi enti e associazioni del territorio. La presentazione è stata seguita da un breve intervento degli organizzatori.
Nell'occasione, è stata presentata la squadra juniores della Faizanè CSZ Sandrigo Bike. Il Vicepresidente del Consiglio regionale, Francesco Rucco, nell'introdurre la conferenza stampa di presentazione dell'evento, ha sottolineato che “questa manifestazione racchiude in sé tre aspetti importanti: lo sport, la valorizzazione delle comunità locali, una forte attenzione per il sociale. È una competizione che si è ormai affermata, a livello giovanile, non solo in Italia ma anche all'estero, e che offre ai ragazzi un'occasione di crescita. Inoltre, la gara contribuisce a far conoscere e promuovere il territorio dell'Alto Vicentino. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Denunce di infortuni e malattie professionali, i dati Inail di febbraio Per approfondire: https://www.inail.it/portale/it/inail-comunica/comunicati-stampa/comunicato-stampa.2026.04.denunce-di-infortuni-e-malattie-professionali-i-dati-inail-di-febbraio.html - facebook.com facebook
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