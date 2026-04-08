Comunicato Stampa | CRV - Presentata in Consiglio Veneto la 4' edizione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico'

Oggi, nella sala Stampa ‘Oriana Fallaci’ di palazzo Ferro Fini, è stata presentata in Consiglio Veneto la quarta edizione della manifestazione ‘Piccola Liegi delle Bregonze - Casa Enrico’. L’evento si svolgerà nelle località della provincia nelle prossime settimane. Sono stati illustrati i dettagli organizzativi e le date principali della manifestazione, che coinvolge diversi enti e associazioni del territorio. La presentazione è stata seguita da un breve intervento degli organizzatori.