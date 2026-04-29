Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 34a edizione di Fiori e Colori che si terrà a Casale sul Sile TV l' 1 maggio
È stata annunciata la 34a edizione di “Fiori e Colori”, evento che si svolgerà a Casale sul Sile il primo maggio. La manifestazione, giunta alla sua edizione annuale, prevede esposizioni e attività dedicate ai fiori e ai colori. La responsabilità editoriale e i contenuti del comunicato sono affidati a un'agenzia di stampa. La data e la location sono state rese note ufficialmente attraverso il comunicato stampa.
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