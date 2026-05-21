Comunicato Stampa | CRV - AperiCuore 2026 Mosco Stefani Presidente | Per i giovani esperienze vere e incontri reali

Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, si è tenuta la presentazione dell’evento AperiCuore 2026 organizzato dall’associazione CRV. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani occasioni di partecipazione autentica e incontri concreti. Sono stati annunciati dettagli sul programma e sui momenti di condivisione previsti per questa edizione, che mira a coinvolgere i partecipanti attraverso esperienze dirette e momenti di confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui