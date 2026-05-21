Comunicato Stampa | CRV - AperiCuore 2026 Mosco Stefani Presidente | Per i giovani esperienze vere e incontri reali
Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, si è tenuta la presentazione dell’evento AperiCuore 2026 organizzato dall’associazione CRV. Durante l’incontro, il presidente ha sottolineato l’importanza di offrire ai giovani occasioni di partecipazione autentica e incontri concreti. Sono stati annunciati dettagli sul programma e sui momenti di condivisione previsti per questa edizione, che mira a coinvolgere i partecipanti attraverso esperienze dirette e momenti di confronto.
(Arv) Venezia, 21 maggio 2026 - Oggi, nella sala stampa “Oriana Fallaci” di palazzo Ferro Fini, il consigliere regionale Eleonora Mosco (Stefani Presidente) ha presentato AperiCuore 2026, il festival sociale-benefico promosso da AperiGiovani APS che dal 28 maggio al 1° giugno coinvolgerà i territori di Scorzè, Trebaseleghe, Martellago e Noale. Nel corso della conferenza stampa, è stato illustrato il programma dell'edizione 2026, dedicata ai temi del disagio giovanile, della disabilità, dell'inclusione e della partecipazione attiva, attraverso cinque giornate di eventi, attività sociali, laboratori, spettacoli e momenti di sensibilizzazione rivolti a famiglie, giovani e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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