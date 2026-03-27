Comunicato Stampa | CRV - Consiglio Veneto via libera al Defr Presidente Zaia | Nel documento il Veneto che programma

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato il Documento di economia e finanza regionale (Defr). Il presidente della regione ha commentato che nel documento sono contenuti i programmi e le strategie per il territorio. L'atto è stato approvato dopo una discussione tra i consiglieri, senza indicare eventuali modifiche o opposizioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente nel corso della seduta di oggi.

(Arv) Venezia, 27 marzo 2026 - “L'approvazione del Documento di economia e finanza regionale è un passaggio di grande rilievo per il Veneto. È il primo atto importante di questo nuovo Consiglio regionale, che ha dimostrato di sapersi confrontare, trovare sintesi e assumere decisioni nell'interesse della nostra comunità”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, commentando il via libera odierno del Consiglio al DEFR. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO Il centrodestra deve combattere e reagire. Il Tempo diventa officina di idee per ripartire Rimpatri: Procaccini (FdI), “La linea del governo Meloni è diventata linea europea. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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