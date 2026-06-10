Compiti per le vacanze la proposta dello psicologo Giuseppe Lavenia | abolirli in favore di dieci esperienze di vita reale

Uno psicologo propone di eliminare i compiti per le vacanze a favore di dieci esperienze di vita reale. Questa idea viene rilanciata con la fine dell’anno scolastico, riaccendendo il dibattito sull’utilità dei compiti estivi. L’argomento è stato affrontato in un articolo pubblicato su una testata dedicata all’istruzione. Non ci sono ulteriori dettagli sul contenuto delle esperienze proposte o sulle motivazioni specifiche della proposta.

Il dibattito sui compiti delle vacanze si riapre puntualmente con la fine dell’anno scolastico. A intervenire sul tema sulle colonne di Repubblica è lo psicologo Giuseppe Lavenia, che in una sua riflessione avanza la proposta di abolire i tradizionali esercizi estivi. Secondo l’esperto, infatti, questo modello educativo andrebbe rivisto per dare maggiore spazio alla crescita personale degli alunni, poiché rischia di essere sempre più distante dalla realtà che i ragazzi vivono. Nella visione di Lavenia, la pratica di imporre decine di pagine da completare o capitoli da ripassare risulta ormai anacronistica. Lo psicologo sottolinea infatti... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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