Disagio giovanile in forte aumento | ecco la proposta di legge dello psicologo territoriale
Il 22 aprile, il presidente del Veneto ha partecipato alla prima discussione in Commissione consiliare sull'iter di un progetto di legge che riguarda l'introduzione della figura dello psicologo territoriale. Questa proposta mira a rispondere a un crescente disagio tra i giovani, un fenomeno che sta registrando un aumento significativo. La proposta si inserisce tra le iniziative in agenda per affrontare le difficoltà emergenti tra le nuove generazioni.
La figura dello psicologo territoriale è uno degli obiettivi in agenda del presidente del Veneto Alberto Stefani che ieri 22 aprile è intervenuto in V Commissione consiliare dove è iniziato l’iter sul progetto di legge per l’introduzione di questa importante figura. Nel corso della seduta sono.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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Il dramma del disagio giovanile – Pro Vita & Famiglia A Just Today affrontiamo un tema delicato e sempre più attuale: il disagio giovanile. Un approfondimento su realtà spesso silenziose ma profondamente presenti nella nostra società. In collegamento da Ro - facebook.com facebook
Domani parteciperò, con molto piacere, ad un convegno sul Tema del disagio giovanile, presso l’Istituto Galileo Galilei di Roma in Via Conte Verde 51. L’inizio del Convegno è previsto per le ore 10. Seguirà un post sui contenuti dell’intervento. #sport #disagio x.com