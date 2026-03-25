Daniela Santanché si è dimessa da ministra del Turismo Solo pochi mesi fa la proposta di ridurre le vacanze estive di dieci giorni

Daniela Santanché si è dimessa dalla carica di ministra del Turismo dopo che la presidente del Consiglio ha espresso pubblicamente l’auspicio di un suo passo indietro. Solo alcuni mesi prima, aveva presentato una proposta per ridurre di dieci giorni le vacanze estive. La decisione di lasciare l’incarico è stata comunicata ufficialmente in seguito a questa richiesta.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministra del Turismo dopo che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aveva ufficialmente auspicato il suo passo indietro. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del TurismoLa decisione dopo il pressing di Giorgia Meloni, che aveva auspicato pubblicamente il suo passo indietro.

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