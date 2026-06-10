Christian Comotto, difensore, è tornato al Milan dopo il prestito allo Spezia. Un club italiano sta cercando di acquistarlo definitivamente. La società rossonera ha mostrato interesse per il giocatore, ma non sono stati resi noti dettagli sull’accordo o eventuali trattative in corso. Comotto, 35 anni, ha avuto un’esperienza con lo Spezia durante la stagione appena conclusa. La sua posizione attuale nel mercato rimane incerta, con possibilità di un trasferimento o di permanenza.

Negli ultimi anni, uno dei profili più interessanti e promettenti emersi dalla "cantera" del Milan è senza dubbio Christian Comotto. Nato a Roma nel 2008, il giovane centrocampista porta con sé un DNA calcistico e manageriale di assoluto rilievo: è infatti figlio di Gianluca Comotto, ex difensore di lungo corso in Serie A, e di Marianna Mecacci, nota procuratrice sportiva e stretta collaboratrice all'interno dell'agenzia di Giuseppe Riso. Nell'ultima stagione, il talento di scuola rossonera ha militato in prestito tra le fila dello Spezia. Nonostante la complicata annata dei liguri, culminata con la retrocessione dalla Serie B alla Serie C, il percorso personale di Comotto è stato ampiamente positivo, mettendo in mostra numeri e doti strutturali di primo livello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

© Pianetamilan.it - Comotto, futuro al Milan o altrove? Un club italiano insiste per averlo: le ultime | PM News

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Caso Rocchi LIVE, inchiesta arbitri si allarga: Gervasoni pronto a rispondere al pm, le ultime newsL'inchiesta sugli arbitri italiani si espande con nuove dichiarazioni e movimenti.

Caso Rocchi, inchiesta arbitri LIVE: oggi Gervasoni sentito dai PM, le ultime newsOggi un ex arbitro è stato ascoltato dai pubblici ministeri nell'ambito di un'inchiesta che riguarda il sistema di designazioni arbitrali.

Temi più discussi: Milan, anche per le giovanili rossonere è un anno da incubo: senza ripescaggio, la squadra Futuro è a rischio; Camarda e Comotto rientrano al Milan dopo i prestiti: che faranno i rossoneri con i due giovani talenti?; Ultimissime Milan live: dubbi sul futuro allenatore, con Rangnick è ancora tutto in stand-by; Milan, rientrano dai prestiti Comotto, Zeroli e Camarda! I tre talenti saranno valutati in funzione dell’Europa League.

#Comotto, futuro al @acmilan o altrove? Un club italiano insiste per averlo: le ultime | PM #News - #Calciomercato #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com

[Schira] Excl. - Bologna, Sassuolo, Como e Juventus (c'era un osservatore della Juve per vederlo contro il Monza durante la finale dei playoff) hanno mostrato interesse per il giovane talento del Catanzaro Mattia Liberali (nato nel 2007). L'AC Milan ha il 50% s reddit

Quando debutta il Milan Futuro in Serie CDa quest`anno inizia una nuova vita per il Milan: lavoro in prospettiva, sguardo oltre l`orizzonte. Nasce il Milan Futuro, la seconda squadra dei rossoneri che giocherà. calciomercato.com

Spezia, Comotto premiato al Gran Galà ADICOSP. Il futuro sarà al Milan?Alla settima edizione del Gran Galà del calcio ADICOSP, Christian Comotto è stato premiato come Miglior Under 17 della stagione 2024/2025. Un riconoscimento che arriva mentre il centrocampista, classe ... tuttomercatoweb.com