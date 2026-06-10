A Como, nove persone sono state multate e allontanate dalla zona durante un'operazione della Polizia. L'intervento ha riguardato attività di procacciamento illecito di clienti per i taxi boat nel centro città. L'azione si è concentrata sulla repressione di comportamenti considerati disturbanti per la vivibilità locale. La polizia ha applicato sanzioni a chi svolgeva questa attività senza autorizzazione.

È di 9 persone sanzionate e altrettanti ordini di allontanamento il bilancio di un servizio di controllo condotto dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale a Como contro l’attività irregolare di procacciamento clienti per i taxi boat. L’operazione, disposta dal Questore, è stata finalizzata a garantire il rispetto delle norme e la vivibilità delle aree più frequentate del centro cittadino. Controlli mirati nelle zone più frequentate Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il servizio di controllo si è svolto nella zona che si estende dal Pontile di Sant’Agostino in viale Lungo Lario Trieste fino all’ingresso dei giardini al Lago in via lungo lago Mafalda di Savoia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Como, pioggia di sanzioni per l'attività "butta dentro" finalizzata a procacciare clienti per i taxi boat

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lago di Como, giro di vite sui "buttadentro" dei taxi boat: cinque multati e allontanati

Taxi boat sul lago, Confcommercio Como difende il settore: “Le regole vanno rispettate”Sul lago, le attività di noleggio da diporto con taxi boat sono considerate da Confcommercio Como una parte crescente dell’offerta turistica locale.

Si parla di: Como, spacciava cocaina nei parcheggi e nei campi: 22enne clandestino incastrato dalla Squadra Mobile; Botte tra buttadentro davanti ai turisti: esplode la tensione sul lungolago di Como.

Como, pioggia di sanzioni per l'attività butta dentro finalizzata a procacciare clienti per i taxi boatNove persone sanzionate e allontanate a Como per procacciamento illecito di clienti taxi boat: operazione della Polizia per la vivibilità del centro. virgilio.it