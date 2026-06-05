Lago di Como giro di vite sui buttadentro dei taxi boat | cinque multati e allontanati

Nuovo giro di controlli contro i cosiddetti "butta dentro" dei taxi boat sul lungolago di Como. L'operazione, condotta dalla polizia di Stato e dalla polizia locale, si è conclusa con cinque sanzioni e altrettanti ordini di allontanamento della durata di 48 ore.Nel mirino degli agenti sono finite. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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