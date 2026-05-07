Taxi boat sul lago Confcommercio Como difende il settore | Le regole vanno rispettate

Sul lago, le attività di noleggio da diporto con taxi boat sono considerate da Confcommercio Como una parte crescente dell’offerta turistica locale. L’associazione ribadisce l’importanza di rispettare le regole stabilite per questo settore. La loro diffusione ha portato a un aumento delle presenze turistiche e a una maggiore varietà di servizi disponibili sulle acque del lago.