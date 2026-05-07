Taxi boat sul lago Confcommercio Como difende il settore | Le regole vanno rispettate
Sul lago, le attività di noleggio da diporto con taxi boat sono considerate da Confcommercio Como una parte crescente dell’offerta turistica locale. L’associazione ribadisce l’importanza di rispettare le regole stabilite per questo settore. La loro diffusione ha portato a un aumento delle presenze turistiche e a una maggiore varietà di servizi disponibili sulle acque del lago.
Le attività di “taxi boat”, o più precisamente di “noleggio da diporto”, rappresentano secondo Confcommercio Como una componente sempre più importante dell’offerta turistica lariana. L’associazione sottolinea come questo tipo di servizio permetta ai visitatori di vivere il lago in modo esclusivo.🔗 Leggi su Quicomo.it
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