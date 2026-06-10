Commissione Covid i verbali smascherano Pd M5S e Iv FdI | Chiedano scusa a Lisei

Da secoloditalia.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I verbali della Commissione Covid rivelano che non ci sono state convocazioni segrete né violazioni delle procedure. Secondo i documenti, nessun atto è stato compiuto senza la conoscenza dei commissari. Le dichiarazioni ufficiali affermano che non ci sono state inosservanze o comportamenti irregolari da parte di nessuno dei gruppi coinvolti, smentendo le accuse di comportamenti illeciti.

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Nessuna convocazione segreta, nessuna violazione delle regole, nessun atto compiuto a insaputa dei commissari. Il presidente della Commissione d’inchiesta Covid, Marco Lisei, ha inviato ai componenti della Commissione i verbali dell’Ufficio di presidenza riguardanti l’audizioni di testimoni in commissariato, di cui l’opposizione lamenta di non aver saputo nulla, arrivando a chiedere per questo le dimissioni di Lisei. Dai verbali emerge però – secondo fonti parlamentari che li hanno visionati, citate dall’agenzia di stampa Agi – una situazione completamente diversa: Lisei aveva sottoposto il caso all’Ufficio di presidenza in due diverse riunioni, senza che vi fosse alcuna contestazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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