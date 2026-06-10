La seduta della commissione Covid alla Camera si è interrotta per alcuni minuti a causa di uno scontro tra i gruppi di FdI e M5S. Durante la riunione, i due schieramenti hanno avuto un confronto acceso, che ha portato alla sospensione temporanea dei lavori. Nessun dettaglio su eventuali conseguenze successive o decisioni prese dopo la sospensione. La commissione sta continuando le attività, con i lavori ripresi dopo l'interruzione.

Scontro in Aula alla Camera tra FdI e M5S sui lavori della commissione parlamentare d’inchiesta sul Covid. “Gli italiani devono sapere come erano stati spesi i loro soldi mentre erano chiusi in casa. Conte annuncia querele per tutti. Noi non accettiamo lezioni di coraggio da chi parla di gestione della pandemia su tutti i palcoscenici, ma non ha ancora avuto il coraggio di venire a riferire sulla sua gestione nella commissione d’inchiesta Covid. Se ci sarà modo di vederci in tribunale, noi non abbiamo nulla da nascondere. E lei, presidente Conte?”, ha detto la deputata di Fratelli d’Italia, Alice Buonguerrieri. Pronta la replica del deputato del M5S e membro della commissione, Alfonso Colucci: “Questa commissione Covid ormai è completamente delegittimata. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Caos alla camera su commissione Covid: scontro FdI-M5S e seduta sospesa per alcuni minuti

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