come preparare la valigia perfetta per una vacanza estiva

Lo scorso febbraio, un uomo ha scoperto di dover partecipare ai Grammy con soli quindici minuti di preavviso, mentre l’auto era già in arrivo per portarlo all’evento.

Terrence O’Connor racconta di avere scoperto, lo scorso febbraio, di dovere andare ai Grammy appena quindici minuti prima che l’auto arrivasse a prenderlo. «Per fortuna avevo il mio abito Saint Laurent», ricorda divertito. «Quella sera sono finito in onda tantissime volte». Non è una novità per il direttore creativo, il cui lavoro dietro le quinte con fenomeni del pop – come il video musicale lo-fi di What Was That diretto per Lorde, o la strategia visiva ideata per I Quit delle Haim – tende a diffondersi online a velocità supersonica. «Sono sempre sul punto di dover andare a una cerimonia di premiazione, a una sfilata di moda o chissà cos’altro», spiega O’Connor. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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