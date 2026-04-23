È boom di prenotazioni per l’Est Europa | secondo l’AI è la meta perfetta per una vacanza sicura

Negli ultimi tempi si registra un aumento significativo delle prenotazioni per destinazioni dell’Est Europa. Secondo l’intelligenza artificiale, queste mete sono considerate ideali per chi cerca una vacanza sicura. Nonostante le tensioni legate alla guerra in Iran, i viaggiatori non hanno interrotto i loro piani, preferendo comunque località percepite come affidabili e lontane da rischi immediati.

La guerra in Iran non ha fatto perdere ai turisti la voglia di viaggiare ma la cosa certa è che tutti puntano su delle mete avvertite come "sicure". Un esempio? L'Est Europa, che negli ultimi mesi ha registrato un vero e proprio boom.🔗 Leggi su Fanpage.it

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