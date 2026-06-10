Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti | la truffa shock

Notizia in breve

Un utente ha perso 770 euro in 30 minuti dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. La truffa si è verificata quando ha cliccato su un link, che ha portato a una richiesta di inserire i dati bancari. Dopo aver fornito le informazioni, il conto è stato svuotato. La vittima si è accorta della perdita solo dopo aver verificato il saldo. La truffa si è conclusa in pochi minuti dall'apertura del messaggio.