Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti | la truffa shock

Da thesocialpost.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un utente ha perso 770 euro in 30 minuti dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. La truffa si è verificata quando ha cliccato su un link, che ha portato a una richiesta di inserire i dati bancari. Dopo aver fornito le informazioni, il conto è stato svuotato. La vittima si è accorta della perdita solo dopo aver verificato il saldo. La truffa si è conclusa in pochi minuti dall'apertura del messaggio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un semplice messaggio ricevuto sullo smartphone può trasformarsi in una trappola capace di prosciugare il conto corrente nel giro di pochi minuti. È questa la fotografia preoccupante che emerge da una recente ricerca internazionale realizzata da Kaspersky, che ha analizzato il fenomeno delle truffe digitali via messaggistica e il loro impatto sulle vittime italiane. I risultati mostrano uno scenario inquietante: i criminali informatici sono diventati sempre più veloci, sofisticati e difficili da individuare, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Oggi non servono più settimane o mesi per mettere a segno una frode. In molti casi bastano pochi minuti per convincere una persona a consegnare denaro, dati personali o credenziali di accesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

come perdere 770 euro su whatsapp in 30 minuti la truffa shock
© Thesocialpost.it - Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: la truffa shock
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitaliSecondo uno studio globale di Kaspersky, è possibile perdere 770 euro in appena 30 minuti attraverso truffe digitali inviate tramite WhatsApp.

“Prestami mille euro per il dentista, te li restituisco stasera”: la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta amici e familiari per prosciugare il portafoglioUna nuova truffa si diffonde tramite WhatsApp, sfruttando il nome di amici e parenti per convincere le vittime a prestare denaro.

Temi più discussi: Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitali; WhatsApp: come perdere 770 euro in 30 minuti, l’allarme truffa di Kaspersky; Truffe su WhatsApp, in Italia si perdono 770 euro in 30 minuti; Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitali.

whatsapp come perdere 770 euroCome perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitaliUn singolo messaggio dall’aspetto attendibile può provocare una perdita media fino a 770 euro per vittima, con oltre la metà (56%) delle truffe in Italia che va a buon fine entro 30 minuti. In molti ... today.it

whatsapp come perdere 770 euroWhatsApp: come perdere 770 euro in 30 minuti, l’allarme truffa di KasperskyUna ricerca Kaspersky rivela quanto possono costare le truffe su WhatsApp e perché bastano pochi minuti per cadere nella trappola. Scopri i dati. libero.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web