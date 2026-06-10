Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti | la truffa shock
Un utente ha perso 770 euro in 30 minuti dopo aver ricevuto un messaggio su WhatsApp. La truffa si è verificata quando ha cliccato su un link, che ha portato a una richiesta di inserire i dati bancari. Dopo aver fornito le informazioni, il conto è stato svuotato. La vittima si è accorta della perdita solo dopo aver verificato il saldo. La truffa si è conclusa in pochi minuti dall'apertura del messaggio.
Un semplice messaggio ricevuto sullo smartphone può trasformarsi in una trappola capace di prosciugare il conto corrente nel giro di pochi minuti. È questa la fotografia preoccupante che emerge da una recente ricerca internazionale realizzata da Kaspersky, che ha analizzato il fenomeno delle truffe digitali via messaggistica e il loro impatto sulle vittime italiane. I risultati mostrano uno scenario inquietante: i criminali informatici sono diventati sempre più veloci, sofisticati e difficili da individuare, grazie anche all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Oggi non servono più settimane o mesi per mettere a segno una frode. In molti casi bastano pochi minuti per convincere una persona a consegnare denaro, dati personali o credenziali di accesso. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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