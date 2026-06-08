Secondo uno studio globale di Kaspersky, è possibile perdere 770 euro in appena 30 minuti attraverso truffe digitali inviate tramite WhatsApp. Le frodi si sono dimostrate rapide, con vittime che subiscono perdite finanziarie significative in tempi molto brevi.

Un nuovo studio globale condotto da Kaspersky ha quantificato quanto le truffe via messaggio siano diventate rapide, costose ed emotivamente devastanti. Basandosi sulle testimonianze delle vittime di frodi in Italia, la ricerca ha dimostrato come i truffatori sfruttino i messaggi quotidiani per. 🔗 Leggi su Today.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Nuove truffe su WhatsApp: attenzione ai messaggi su vaccini e dal Cup

Leggi anche: Nuove truffe “corrono” su messaggi e WhatsApp: ecco quali e come difendersi

Temi più discussi: WhatsApp: come perdere 770 euro in 30 minuti, l’allarme truffa di Kaspersky; Truffe su WhatsApp, in Italia si perdono 770 euro in 30 minuti; Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitali; Truffe digitali: come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti.

Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitali datamanager.it/2026/06/come-p… x.com

Come perdere 770 euro su WhatsApp in 30 minuti: l’indagine sulle nuove truffe digitaliUn singolo messaggio dall’aspetto attendibile può provocare una perdita media fino a 770 euro per vittima, con oltre la metà (56%) delle truffe in Italia che va a buon fine entro 30 minuti. In molti ... today.it

WhatsApp: come perdere 770 euro in 30 minuti, l’allarme truffa di KasperskyUna ricerca Kaspersky rivela quanto possono costare le truffe su WhatsApp e perché bastano pochi minuti per cadere nella trappola. Scopri i dati. libero.it