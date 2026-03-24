Una nuova truffa si diffonde tramite WhatsApp, sfruttando il nome di amici e parenti per convincere le vittime a prestare denaro. In alcuni casi, i malintenzionati utilizzano numeri clonati o rubati, fingendo di essere le persone conosciute, e richiedono somme di denaro con la promessa di restituirle in breve tempo. La tecnica mira a sfruttare la fiducia e la familiarità degli interlocutori.

“Mi ha scritto un numero che avevo in rubrica, proprio il mio amico, ma non era lui. Mi ha chiesto di prestargli mille euro per il dentista, dicendo che li avrebbe restituiti stasera”. È così che molte persone scoprono di essere finite nel mirino della cosiddetta truffa del dentista, l’ultima evoluzione del phishing su WhatsApp che sfrutta la fiducia tra amici e parenti per estorcere denaro in tutta Italia. Non si tratta più solo di link strani o codici compromessi: i truffatori ora mirano direttamente ai soldi, approfittando della fiducia che nutriamo per amici e familiari e inventando emergenze mediche per farci agire d’impulso. Leggo segnala come questa evoluzione sia stata battezzata “Ghost Pairing”: un trucco subdolo che trasforma account compromessi in veicolo per estorcere denaro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Prestami mille euro per il dentista, te li restituisco stasera”: la nuova truffa su WhatsApp che sfrutta amici e familiari per prosciugare il portafoglio

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