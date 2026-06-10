La Juventus sta valutando l’ingaggio di Nicolas Jackson, attaccante senegalese, che potrebbe essere impiegato in diverse posizioni in attacco. La società sta considerando come integrarlo nel modulo e quale ruolo assegnargli. La sua versatilità potrebbe offrire nuove soluzioni tattiche a Spalletti, senza ancora definire i dettagli specifici dell’eventuale trasferimento. La trattativa è in fase di valutazione e non sono stati annunciati accordi ufficiali.

di Francesco Spagnolo La Juve segue da vicino anche Nicolas Jackson per l’attacco. La sua duttilità potrebbe rappresentare un’arma in più per Spalletti. Uno degli ultimi nomi accostati alla Juventus in queste ultime ore è quello di Nicolas Jackson. L’attaccante arriva da una stagione non facile con il Bayern Monaco tanto che, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrebbe tornare al Chelsea e poi partire per una nuova esperienza. In caso di arrivo alla Juve, Nicolas Jackson andrebbe a ricoprire il posto lasciato vuoto da Vlahovic. La dirigenza torinese vede in lui il profilo giusto per dare imprevedibilità e fisicità a una squadra che ha assoluto bisogno di ritrovare cinismo sotto porta. Dunque agirebbe come punta centrale, diventando il nuovo punto di riferimento dell’attacco bianconero. Tuttavia in carriera l’attaccante ha dimostrato di poter giocare anche come esterno o insieme ad un altro giocatore con caratteristiche simili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Come cambierebbe la Juve con Nicolas Jackson? Modulo e la posizione del giocatore senegalese

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