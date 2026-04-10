Calciomercato Juve contatti tra il padre di Retegui e Ottolini La volontà del giocatore e la posizione dei bianconeri

Durante il calciomercato, sono stati registrati contatti tra il padre del giocatore e un rappresentante della Juventus. La discussione riguarda la possibilità di un trasferimento del calciatore, con la volontà espressa dal giocatore di cambiare squadra. La Juventus ha comunicato di essere interessata al profilo del calciatore e sta monitorando la situazione in vista della prossima sessione di mercato.