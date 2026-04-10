Calciomercato Juve contatti tra il padre di Retegui e Ottolini La volontà del giocatore e la posizione dei bianconeri
Durante il calciomercato, sono stati registrati contatti tra il padre del giocatore e un rappresentante della Juventus. La discussione riguarda la possibilità di un trasferimento del calciatore, con la volontà espressa dal giocatore di cambiare squadra. La Juventus ha comunicato di essere interessata al profilo del calciatore e sta monitorando la situazione in vista della prossima sessione di mercato.
di Angelo Ciarletta Calciomercato Juve, contatti tra il padre di Retegui e Ottolini in vista dell’estate. Vediamo che cosa sta succedendo in queste ore. La Juve lavora sottotraccia per individuare nuovi profili capaci di potenziare il reparto avanzato. Secondo un’analisi di Tuttosport, uno dei nomi emersi nelle ultime ore è quello di Mateo Retegui. CONTINASSA JUVE LIVE Il calciatore, già accostato in precedenza al Milan, è ora al centro di nuove manovre di mercato. Il padre del centravanti ha avviato i primi contatti con la dirigenza bianconera per sondare la fattibilità dell’operazione: si parla infatti di una sua telefonata ad Ottolini. Dopo l’esperienza nel campionato arabo, la punta azzurra sembra intenzionata a tornare nel calcio europeo per recitare un ruolo da protagonista. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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