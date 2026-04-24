Stones Juve rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la dirigenza bianconera Le richieste e la posizione della Vecchia Signora

A Torino si sono incontrati i rappresentanti del giocatore con la dirigenza della Juventus per discutere delle condizioni contrattuali e delle richieste del calciatore. La riunione si è concentrata sulle questioni legate al futuro e alle trattative in corso. La società juventina ha presentato la propria posizione, mentre i rappresentanti del giocatore hanno illustrato le richieste del calciatore. La discussione è avvenuta nel rispetto delle procedure di negoziazione.

di Angelo Ciarletta Stones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la società. Le richieste dell’inglese e la posizione dei bianconeri. La Juve guarda al futuro e punta i riflettori sulla Premier League. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo per rinforzare il reparto arretrato è John Stones, pronto a chiudere il suo ciclo decennale al Manchester City. Il calciatore inglese, vincitore di sei campionati oltremanica, sarebbe affascinato da un’esperienza in Serie A nonostante l’interesse di alcuni club inglesi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Stones Juve, rappresentanti del giocatore a Torino per un summit con la dirigenza bianconera. Le richieste e la posizione della Vecchia Signora Notizie correlate Bernardo Silva Juve, summit a Torino in arrivo: l’agente parlerà con la dirigenza bianconera del suo futuroMercato Napoli, Rafa Marin può tornare in estate: ecco lo scenario che prende forma. Pellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per il rinnovo del contratto. La posizione della Vecchia Signoradi Angelo CiarlettaPellegrini alla Juve, la Roma non va oltre questa cifra per rinnovare il contratto del suo capitano. Altri aggiornamenti Si parla di: Spalletti lo vuole, lui si offre alla Juve: blitz alla Continassa! E chi si rivede...; Stones Juve, rappresentanti a Torino per un summit.