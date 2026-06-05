Un utente ha perso tutte le chat di WhatsApp dopo un errore di aggiornamento. Per recuperarle, è necessario aver eseguito in precedenza il backup su Google Drive o iCloud. La procedura richiede di verificare la presenza del backup e di reinstallare l’app, scegliendo l’opzione di ripristino durante la configurazione. Se il backup non è disponibile, i messaggi non possono essere recuperati. La guida aggiornata del 2026 fornisce i passaggi specifici per Android e iPhone.

Guida aggiornata 2026 per fare il backup di WhatsApp su Android con Google Drive e su iPhone con iCloud. Salva le tue chat prima di cambiare smartphone. Stai per cambiare smartphone? O vuoi semplicemente mettere al sicuro anni di conversazioni, foto e documenti condivisi su WhatsApp? Fare il backup è l'operazione più importante da fare prima di qualsiasi cambio di dispositivo e richiede solo pochi minuti. In questa guida ti spieghiamo come farlo su Android (con Google Drive) e su iPhone (con iCloud), passo dopo passo. WhatsApp non sincronizza automaticamente le chat sul cloud come fa Gmail con le email. Se cambi telefono, reimposti il dispositivo o reinstalli l'app senza un backup attivo, perdi tutto: messaggi, foto, video, documenti e note vocali. 🔗 Leggi su Defanet.it

Segui gli aggiornamenti su WhatsApp.

© Defanet.it - Come fare il backup di WhatsApp su Android e iPhone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Come Eliminare il BACKUP di WHATSAPP su iPHONE in 65S

Notizie e thread social correlati

WhatsApp, aggiornamento su iPhone e Android: a cambiare saranno gli Stati, ma come?WhatsApp sta preparando un aggiornamento che modificherà il modo in cui vengono visualizzati gli Stati su iPhone e Android.

Come fare il backup del telefono Android: tutti i metodiSe vuoi proteggere i dati del tuo telefono Android, ci sono diverse opzioni disponibili.

Argomenti più discussi: Come Liberare Spazio su iPhone e iPad: Guida Pratica 2026; Come tradurre i messaggi su WhatsApp; Come fare sondaggi su WhatsApp: la guida per smartphone e PC; WhatsApp, come forzare ed attivare il nuovo design Liquid Glass su iPhone: Trucchi e passaggi.

Backup WhatsApp: come si fa su Android e iPhoneScattiamo foto e salviamo file ogni giorno sul nostro dispositivo mobile, spesso anche via WhatsApp, ma dove va a finire tutta questa roba? E se un giorno dovessimo perderla? Per evitare questo ... repubblica.it