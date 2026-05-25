WhatsApp aggiornamento su iPhone e Android | a cambiare saranno gli Stati ma come?

Notizia in breve

WhatsApp sta preparando un aggiornamento che modificherà il modo in cui vengono visualizzati gli Stati su iPhone e Android. La modifica riguarda la disposizione e la visualizzazione di questi contenuti, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati ufficialmente. L’aggiornamento sarà disponibile su entrambe le piattaforme, iOS e Android, ma non sono state fornite indicazioni sui tempi di rilascio. Nessun’altra funzione o impostazione verrà modificata con questo aggiornamento.