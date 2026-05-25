WhatsApp aggiornamento su iPhone e Android | a cambiare saranno gli Stati ma come?
WhatsApp sta preparando un aggiornamento che modificherà il modo in cui vengono visualizzati gli Stati su iPhone e Android. La modifica riguarda la disposizione e la visualizzazione di questi contenuti, anche se i dettagli specifici non sono ancora stati comunicati ufficialmente. L’aggiornamento sarà disponibile su entrambe le piattaforme, iOS e Android, ma non sono state fornite indicazioni sui tempi di rilascio. Nessun’altra funzione o impostazione verrà modificata con questo aggiornamento.
Il prossimo cambiamento che coinvolgerà WhatsApp sia su iPhone che su Android potrebbe non piacere a tutti gli utenti. Come vi suggerisce il titolo, il prossimo aggiornamento cambierà il modo in cui visioniamo gli Stati. Che sia per disinteresse o per scarsa praticità, adesso chiunque avrà sempre in bella vista gli aggiornamento dello stato dei propri contatti. È evidente che l’azienda punti a modificare gradualmente l’interfaccia e questo ne è la dimostrazione. Attraverso la beta per iOS 26.20.10.71, distribuita attraverso TestFlight, alcuni utenti possono già sperimentare la nuova barra orizzontale dedicata unicamente agli aggiornamenti condivisi. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
WhatsApp, reazioni miste: cambiano tutto!
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Buon pomeriggio. Ho un problema da ieri con il mio iPhone 17 . Quando devo ascoltare gli audio su WhatsApp il telefono diventa muto . Posso ascoltarlo solo in vivavoce , é successo a qualcuno? Ho fatto l’aggiornamento dell’app , quello del telefono , spento facebook
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