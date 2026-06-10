Un uomo di 33 anni è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco alla spalla mentre passeggiava in via de’ Pucci, nel centro di Firenze, vicino al Duomo. La polizia sta indagando sull’accaduto, che si è verificato in un’area frequentata da pedoni. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale per le cure del caso.

FIRENZE – Resta un fitto mistero, sul quale la polizia sta lavorando senza sosta, il grave ferimento di un cittadino italiano di 33 anni, centrato da un colpo d’arma da fuoco alla spalla nel pieno centro storico di Firenze, a due passi dal Duomo. L’episodio, che ha scatenato il panico tra i passanti nel corso del pomeriggio, è ora al centro di un’accurata ricostruzione da parte degli inquirenti per identificare i responsabili, che parrebbero appartenere a una comitiva di giovanissimi. L’allarme è scattato in via de’ Pucci quando il trentatreenne è stato visto accasciarsi, improvvisamente sanguinante. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza infermieristica che ha prestato i primissimi soccorsi all’uomo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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© Corrieretoscano.it - Colpito da uno sparo mentre passeggia in centro: giallo in via de’ Pucci a Firenze

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