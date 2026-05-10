Azzannato da un pastore tedesco mentre passeggia col cagnolino al centro commerciale Cilento Outlet di Eboli
Un uomo di 70 anni è stato ferito da un morso di un pastore tedesco mentre passeggiava insieme al suo cane nel centro commerciale Cilento Outlet di Eboli. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di alcune attività commerciali nella zona pedonale del centro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione e raccogliere le testimonianze. La vittima ha riportato ferite da morso e ha ricevuto assistenza medica.
Un uomo di 70 anni è stato morso da un pastore tedesco mentre passeggiava al centro commerciale Cilento Outlet di Eboli con il suo cagnolino. Soccorso dall'ambulanza.🔗 Leggi su Fanpage.it
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