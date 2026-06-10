Colligiana Gabriele Bencivenni è il nuovo allenatore

Notizia in breve

La Colligiana ha annunciato Gabriele Bencivenni come nuovo allenatore della prima squadra. La società ha comunicato la scelta in vista del prossimo campionato di Eccellenza. Bencivenni prende il posto precedente e guiderà la squadra nelle prossime partite stagionali. La decisione è stata resa nota tramite comunicato ufficiale. La società ha specificato che l’obiettivo è migliorare le prestazioni e consolidare la posizione in classifica.